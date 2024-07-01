مياه الفيوم: تركيب روافع لإنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بمدينة سنورس

الفيوم - رباب الجالى

أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الشركة اتخذت عدد من التدابير السريعة ووضعت خططا ًعاجلة لضمان استدامة وصول المياه والحد من مشاكل ضعف الضغوط ببعض المناطق بمدينة سنورس ومنشاة طنطاوى وسنهور القبلية والبحرية.

وأضاف المهندس محمد عبد الجليل، فى بيان صحفى، أنه سيتم انشاء رافع مياه شرب بجوار مركز شباب بقرية فيديمين ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 750 متر منها (400 متر قطر 6 بوصة و350 متر قطر 8 بوصة" لضخ المياه للأماكن المرتفعة والمتأثرة من عدم انتظام مياه الشرب، بالإضافة إلى تركيب رافع بقرية تلات للتغلب على مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب بقرية سنهور القبلية لضمان وصول المياه بشكل إليها بشكل معتاد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بممثلى عدد من الأحزاب السياسية لبحث مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة ومركز سنورس، وبحضور المهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه،والمهندس مسعد محمد مدير عام الشبكات وذلك بمقر محطة تنقية مياه الشرب بقحافة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن أسباب مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب، ترجع الى الاستهلاكات العالية من المواطنين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصص لها كرى الأراضى الزراعية ورش الشوارع بالمخالفة للقانون والتعدى على الخطوط الناقلة مؤكداً أنه سيتم تشديد الرقابة لضبط المخالفين.