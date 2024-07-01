ملوك ورؤساء العالم ينعون والدة الملك محمد السادس ملك المغرب

كتبت إيمان حنا

يواصل الملك محمد السادس ملك المغرب تلقى التعازى من ملوك ورؤساء العالم فى وفاة والدته الأميرة للا لطيفة، زوجة الملك الراحل الحسن الثاني، التى وافتها المنية السبت عن عمر يناهز 78 عامًا، وفق بيان للناطق باسم القصر الملكي بالمغرب.

ولم يكن للأميرة الراحلة أي مسؤوليات رسمية، كما لم يعرف عنها أي ظهور في أنشطة عامة.

وبعث كل من الملك سلمان وولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للملك محمد السادس، وقال ولي العهد السعودي: "تلقيت نبأ وفاة والدتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

كما نعاها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وقال عبر موقع "إكس": خالص العزاء والمواساة إلى أخي جلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، داعياً الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة وللعائلة الكريمة بالصبر والسلوان".

بعث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، برسالة عزاء إلى ملك المغرب، بعد وفاة والدته الأميرة للا لطيفة.

وقال الرئيس الجزائري، في رسالة العزاء: "إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة.. تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها، وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألم بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر".

يذكر أن الأميرة للا لطيفة تزوجت من ملك المغرب السابق الحسن الثاني في 1961، وأنجبت منه 5 أبناء، بينهم الملك محمد السادس.

ولا يعرف الكثير عن الأميرة سوى أنها تنحدر من منطقة زايان الأمازيغية في وسط المغرب، وكان تسمى بـ"أم الأمراء" و "أم سيدي".