اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل وإصابة 5 أشخاص فى إطلاق نار قرب حرم جامعة سينسيناتي الأمريكية

الإثنين، 01 يوليو 2024 03:14 م
مقتل وإصابة 5 أشخاص فى إطلاق نار قرب حرم جامعة سينسيناتي الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت الشرطة الأمريكية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب إثنان آخران إثر تعرضهم لطلقات نارية بالقرب من حرم جامعة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية اليوم الاثنين، وتم اعتقال شخصين، بينهما أحد المصابين.

وقال مارك بيرنز من شرطة سينسيناتي، لوكالة أنباء أسوشيتد برس،"تم العثور على العديد من الأسلحة النارية في مسرح الجريمة، ويتم احتجاز شخصين (أحدهما أصيب بطلق ناري) في الوقت الحالي، ولا تتوافر لديه معلومات أخرى".

وذكرت محطات إخبارية محلية أن الضباط الذين يقومون بدوريات في المنطقة سمعوا عدة طلقات نارية ووصلوا ليجدوا عدة أشخاص يعانون من جروح ناجمة عن أعيرة نارية، وقالوا إن الخمسة الذين أطلق عليهم الرصاص كانوا رجالا.







أوهايو

اطلاق نار

جامعة سينسيناتي

امريكا




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