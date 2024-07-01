مظاهرات فى لوجروينو الإسبانية للمطالبة بمقاطعة إسرائيل وإنهاء الإبادة فى غزة

كتبت فاطمة شوقى

تظاهر أكثر من ألف شخص في شوارع مدينة لوجرونيو الإسبانية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وطالبوا بمقاطعة دولة إسرائيل وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرات فى لوجرونيو التى دعت إليها لجنة ريوخا الإسبانية لدعم فلسطين، أمام الوفد الحكومي، مع مطالب رئيسية تتمثل فى قطع الحكومة الإسبانية علاقاتها مع إسرائيل، والمطالب بوقف الإبادة الجماعية ووقف إطلاق النار فى غزة وحماية الشعب الفلسطينى.



وأوضحت الصحيفة أنه تم رفع لافتاتين كبيرتين هناك، إحداهما تحمل العلم الفلسطينى والأخرى تحمل رسائل دعم مختلفة لشعب غزة من لاريوخا، كما وزع العديد من المتظاهرين لافتات صغيرة بعضهم يطالب بمقاطعة إسرائيل والبعض الآخر يحمل رسائل حول الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.



ومرت المظاهرات وسط مدينة لوجرونيو و قدم المشاركون "عرضا" للفت الانتباه إلى ما يحدث فى فلسطين، من إبادة جماعية وقتل الأطفال.



أوضحت إحدى المتحدثين باسم هذه المظاهرات ، لوسيا ساينز، التي شددت أيضًا على ضرورة " رفع وعي الناس بما يحدث في غزة، أنه فى فلسطين، تُرتكب جرائم ضد الإنسانية، ولهذا السبب، كمواطنين، نطلب من حكومة إسبانيا قطع العلاقات مع إسرائيل".



وطالب المتظاهرين وقف الأسلحة لإسرائيل أو عبورها عبر إسبانيا، وضع حد لإضطهاد أولئك الذين يتضامنون مع الشعب الفلسطينى.

