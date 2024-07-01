اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يوليو 2024 03:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مد أجل الحكم على المتهم بقتل الطفلة مكة فى السلام لشهر سبتمبر المقبل

الإثنين، 01 يوليو 2024 02:00 م
مد أجل الحكم على المتهم بقتل الطفلة مكة فى السلام لشهر سبتمبر المقبل محكمة - ارشيفية
كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، مد أجل النطق بالحكم على المتهم بتعذيب وقتل الطفلة مكة بمنطقة السلام، لجلسة الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وذلك لتعذر حضور المتهم من محبسه.

بدأت تفاصيل الواقعة بوصول الطفلة مكة إلى المستشفى فى حالة حرجة، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين وجود آثار تعذيب على جسدها، وفارقت الحياة متأثرة بالإصابات التى لحقت بها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين من خلال التحقيقات أن زوج عمة المجنى عليها هو مرتكب الواقعة، حيث قام المتهم بالاعتداء بالضرب المبرح على الطفلة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.

 







تعذر حضور

الطفلة مكة

مد أجل

النطق بالحكم




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة