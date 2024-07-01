مد أجل الحكم على المتهم بقتل الطفلة مكة فى السلام لشهر سبتمبر المقبل

كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، مد أجل النطق بالحكم على المتهم بتعذيب وقتل الطفلة مكة بمنطقة السلام، لجلسة الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وذلك لتعذر حضور المتهم من محبسه.

بدأت تفاصيل الواقعة بوصول الطفلة مكة إلى المستشفى فى حالة حرجة، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين وجود آثار تعذيب على جسدها، وفارقت الحياة متأثرة بالإصابات التى لحقت بها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين من خلال التحقيقات أن زوج عمة المجنى عليها هو مرتكب الواقعة، حيث قام المتهم بالاعتداء بالضرب المبرح على الطفلة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.