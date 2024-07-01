مدير مستشفى جامعة المنوفية: لدينا 1100 سرير و152 عناية مركزة وأطفال

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد صبرى عمار المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنوفية، أن مستشفى جامعة المنوفية ، من أهم المستشفيات فى وسط الدلتا وليس فقط محافظة المنوفية، نظرا لأنه يوجد جميع التخصصات.

وأضاف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنوفية ، فى تصريح خاص، أن مستشفى الجامعة 1100 سرير فى جميع الاقسام، بالإضافة إلى أن المستشفى بها 152 عناية مركزة وعناية أطفال.

وأشار عمار، إلى أن مستشفى جامعة المنوفية تستقبل أيام الطوارئ مايقرب 1200 حالة بجميع أقسام المستشفى حيث أن أيام الطوارئ بالمستشفى 3 فى الاسبوع بالتناوب مستشفى شبين الكوم التعليمى فى يوم الجمعة، بالإضافة إلى إجراء مايقرب 30 عملية جراحية يوميا ، حيث أن المستشفى بها الأساتذة فى جميع التخصصات.