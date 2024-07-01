كورنيش الغردقة.. أجمل متنفس مجانى لأهالى المدينة السياحية.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، اليوم، فيديو مباشر من كورنيش مدينة الغردقة أجمل مناطق التنزه بالغردقة حيث يظهر منظر البحر بشكل رائع وخلاب مع ألوان المياه الزرقاء ذو الدرجات المختلفة من اللون الأزرق.

كما ظهر خلال البث اقبال المواطنين علي شاطئ العائلات رقم 2 الأكثر إقبالا والذى يصل إليه أعداد كبيرة يوميا من المواطنين، حيث يعتبر الشاطئ من الشواطئ المختلفة والتي تصل إليها أعداد كبيرة بسبب رخص تذكرة دخوله التي تبلغ 20 جنيها.

ويعتبر كورنيش الغردقة أو كورنيش ميريت أو كورنيش شاطئ العائلات أكبر متنفس مجانى فى الغردقة يشهد إقبالا كبيرا فى فترات المساء من أهالى الغردقة والوافدين إليها من المحافظات المختلفة

كذلك ظهر خلال البث رواج كبير فى الرحلات البحرية المختلفة التي ابحرت منذ ساعات الصباح الباكر الى الجزر البحرية المختلفة وكذلك لمواقع الغوص المختلفة، والسنوركلنج .

وبدأت نسب الإشغال الفندقي ترتفع في مدينة الغردقة مع حلول فصل الصيف، حيث من المتوقع ارتفاع معدلات الإشغال أكثر من ذلك بعد امتحانات الثانوية العامة.