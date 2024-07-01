كلية الصيدلة بجامعة حلوان تنظم معسكرًا علميًا للأطفال للعام الثانى على التوالى

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كلية الصيدلة بـ جامعة حلوان عن تنظيم معسكرها العلمي السنوي للأطفال للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور، عميد الكلية. ويأتي هذا المعسكر في إطار الدور المجتمعي للجامعة وسعيها لتعريف الجيل الجديد بعالم الصيدلة.

ويستهدف المعسكر الأطفال من سن 11 إلى 16 عامًا، ويمتد لمدة أسبوع كامل من 14 إلى 18 يوليو.

ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية، بما في ذلك تجارب الكيمياء، واستكشاف عالم الكائنات الدقيقة باستخدام المجاهر، وإعداد الجرعات الدوائية. كما سيحظى المشاركون بفرصة التعلم من صيادلة وأساتذة متخصصين في بيئة ممتعة وتفاعلية.

وتبلغ تكلفة المشاركة 1250 جنيهًا للطلاب أبناء العاملين بجامعة حلوان، و1500 جنيه للطلاب من خارج الجامعة، ويوجد خصم للمجموعات، وتشمل الرسوم معدات المختبر، وهدايا تذكارية، بالإضافة إلى شهادة حضور يتم تسليمها في حفل الختام.

ويعد هذا المعسكر فرصة فريدة للأطفال لاستكشاف عالم الصيدلة والعلوم بطريقة ممتعة وتفاعلية، مما يساهم في تنمية شغفهم بالعلوم والاكتشاف منذ سن مبكر.

للتسجيل والمزيد من المعلومات، يمكن للمهتمين التواصل عبر ارقام الواتساب المخصصة

فقط عبر واتس آب 201020209770 - 201005288921

أو من خلال ملء الفورم :-

https://forms.gle/Ht6YwtnKg2y9chCV9