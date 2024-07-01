فنى كهرباء يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد شهرين من إصابته ومحافظ قنا يعزى أسرته

قنا - صابر سعيد

لفظ فني كهرباء أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من عامود كهرباء، أثناء عمله بمركز الوقف في محافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة فني كهرباء سقط من عامود إنارة أثناء عمله في مركز الوقف شمال قنا، وتبين إصابة أشرف جابر، فيما تم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بعد معاناته شهرين.

وقدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرته، بعد سماع خبر وفاته، موجهًا بتقديم الدعم لهم وداعيًا له بالرحمة والمغفرة.

وشيع أهالي القرية جثمان فني الكهرباء إلى مثواه الأخير بمقابر القرية، وسط حالة من الحزن لاسيما أنه كان يتمتع بسمعة طيبة ومتعاون مع الجميع.



