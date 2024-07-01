اليوم السابع
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فصائل فلسطينية: قنص جندى إسرائيلى داخل منزل فى حى الشجاعية شرق غزة

الإثنين، 01 يوليو 2024 01:14 م
فصائل فلسطينية: قنص جندى إسرائيلى داخل منزل فى حى الشجاعية شرق غزة الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قالت فصائل فلسطينية: قنصنا جنديا إسرائيليا داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


 







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