فصائل فلسطينية: قصفنا غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة

كتب محمد عبد العظيم

قالت فصائل فلسطينية إننا قصفنا غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة، حيث تم قصف مستوطنات كيسوفيم ونيريم وصوفا وحوليت، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر إعلام فلسطيني، بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



