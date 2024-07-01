صاحب كيان تعليمى وهمى بالقاهرة: أوهمت الطلاب بشهادات للعمل بشركات كبرى

كتب سليم على

أدلى شخص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في عابدين، تفيد قيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، واتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه فى النصب والاحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات دراسية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم إدار كيان وهمي يقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية لراغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بمقابل مادى، وإيهامهم بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم حاز شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين ، وعدد من الأكلاشيهات خاصة بالكيان، ومطبوعات دعائية.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التزوير والنصب على المواطنين.



