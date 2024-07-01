سام موستين تؤدى اليمين الدستورية حاكمة عامة لأستراليا

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أدت سام موستين الحاكم العام لأستراليا اليوم الإثنين اليمين الدستورية، لتصبح بذلك الحاكم العام الثامن والعشرين للبلاد منذ عام 1901.

ذكرت ذلك شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، وأشارت إلى أن الحاكم العام لأستراليا يمثل العاهل البريطاني في البلاد ويعد دوره شرفيا إلى حد كبير.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن قرار التعيين لهذا المنصب في أستراليا يعد الأول من نوعه منذ بدء عهد الملك تشارلز الثالث في عام 2022 والأول أيضا من قبل حكومة حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.

وتعهدت موستين - التي تعد ثاني سيدة تتولى هذا المنصب في أستراليا بعد كوينتين برايس - ببذل كل ما في وسعها من جهود لخدمة جميع الأستراليين من خلال شغلها لهذا المنصب.