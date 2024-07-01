زراعة الشرقية تكثف مرورها الدورى لمتابعة الزراعات بحقول مركزى الزقازيق وبلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة ومحافظ الشرقية وبالاشتراك مع الادارة المركزية للمكافحة والادارة العامة لمكافحة الآفات بالوزارة تم متابعة الزراعات الشتوية بمركزي الزقازيق وبلبيس بقري (انشاص - الزهراء - النوبة - الدهاشنه) ذلك بحضور المهندس احمد العساسي مدير عام المكافحة الحقلية بالمديرية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المرور على الزراعات الشتوية تضمن لقاء عدد من المزارعين وتم اجراء الحديث معهم لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة مثل اضافة سماد السوبر فوسفات في الوقت الحالي، وكذلك ترك بعض الجور خالية من النباتات مع ضرورة استخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة في حالة اكتشاف الإصابة وذلك للحفاظ علي المحاصيل وزيادة انتاجيتها.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب،على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة



