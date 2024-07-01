رواج سياحى بحرى وإقبال على الشواطئ والألعاب البحرية بالبحر الأحمر.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، فيديو مباشر من أحد شواطئ مدينة الغردقة لرصد الحركة البحرية من وإلى الجزر البحرية ومواقع الغوص المختلفة، وكذلك مناطق السنوركلنج.

كذلك إقبال المواطنين على الشواطئ المختلفة مع ارتفاع درجة الحرارة فى مدن محافظة البحر الأحمر، حيث شهدت إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى من الصباح للاستمتاع بالسباحة والألعاب البحرية.

وشهدت جزيرة الجفتون ومجاويش وقطعة أبو رمادة ومواقع الغوص بالجزر الشمالية بالغردقة، إقبالا كبيرا من السياح من دول أوروبا وكذلك السياحة الداخلية من محافظات مصر المختلفة.

شهدت نسب الإشغال داخل الفنادق المختلفة ارتفاعا كبيرا، وخاصة من السياحة الداخلية التى تعوض تقصير السياحة الدولية فى التوقيت الحالى.