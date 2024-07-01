اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس مجلس الأمة الجزائرى يدعو إلى المشاركة بقوة فى انتخابات 7 سبتمبر القادم

الإثنين، 01 يوليو 2024 06:00 ص
رئيس مجلس الأمة الجزائرى يدعو إلى المشاركة بقوة فى انتخابات 7 سبتمبر القادم صالح قوجيل
أ ش أ

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دعا رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية والعليا من البرلمان الجزائري) صالح قوجيل، بالجزائر العاصمة، الشعب الجزائرى إلى المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 7 سبتمبر القادم و الإدلاء بصوته بكل حرية وديمقراطية.


وأوضح قوجيل - خلال إشرافه على اختتام الدورة البرلمانية العادية للمجلس لسنة 2024/2023 - أن الجزائر تعيش مرحلة دقيقة تنتظرها فيها انتخابات رئاسية مصيرية ستشكل فرصة لتجسيد الممارسة الديمقراطية.


وفى سياق آخر، اعتبر قوجيل أن حرب الإبادة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على فلسطين مشابهة لتلك التى عاشتها الجزائر أيام الاستعمار الفرنسى الاستيطاني، والتى شكلت نقطة الانطلاق فى دفاعها عن حق الشعوب فى الحرية والاستقلال والوقوف ضد محاولات سلب أراضيها مثلما هو الحال فى فلسطين.







صالح قوجيل

الجزائر

انتخابات الجزائر

عبد المجيد تبون




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