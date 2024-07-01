خطوات التقدم للدراسة بمركز إعداد محفظى ومحفظات القرآن الكريم بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تستعد محافظة شمال سيناء، لاستقبال طلبات الدراسة في مركز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم للعام الدراسي 2024/2025م، والمقر الرئيسي للمركز هو بمسجد النصر بالعريش، ابتداءً من الأحد 8 يوليو ولمدة أسبوعين.

قال الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إن الانضمام للمركز يمثل فرصة لكل من يرغب في حفظ القرآن الكريم أو تحفيظه، ولأولئك الذين يسعون لإتقان تلاوته بأيدي قراء متخصصين ومعتمدين في أقل من عامين.

وأضاف أن مديرية أوقاف شمال سيناء فتحت باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسي 2024/2025م في المركز، الذي يعد واحدًا من 30 مركزًا تابعًا للوزارة على مستوى مديريات الأوقاف الإقليمية.

يتطلب القبول اجتياز اختبار الحفظ لثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60% كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي. كما يجب تسديد رسوم الدراسة البالغة 500 جنيه للعام الدراسي، تشمل المصروفات والامتحانات، قبل بدء الدراسة وفي بداية الفصل الدراسي الثاني، والدراسة مسائية وتبدأ الساعة 3 أو 4 بعد الظهر، وفقًا لجدول الكلية.

وأشار إلى أن المتفوقين من خريجي هذه المراكز سيحظون بأولوية في فرص الخدمة لدى وزارة الأوقاف، سواء في تحفيظ القرآن الكريم أو إيفاد القراء للخارج وغيرها من الفرص.