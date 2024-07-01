ختام فعاليات المؤتمر الطبى الأول لجامعة العريش لتعزيز البحث العلمى وتبادل الخبرات

شمال سيناء - محمد حسين

اختتمت بشمال سيناء، فعاليات مؤتمر جامعة العريش الطبي الأول، الذي نظمته كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وعقدت فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور سليمان القماش، عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس الأسبق، والدكتورة سمية حسني، عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس الأسبق، والدكتور سليمان علي حسن، عميد كلية الطب البشري بجامعة العريش، والدكتورة نشوى كامل الشعراوي، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والأطباء والباحثين والطلاب.

وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بأن تنظيم هذا المؤتمر يأتي إيمانًا من الجامعة بأهمية البحث العلمي وتبادل الخبرات الطبية الحديثة.

وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو تعزيز التواصل بين الأطباء والباحثين، وخلق بيئة علمية محفزة للابتكار والإبداع.

كما أشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأبحاث الطبية، وإعدادهم ليكونوا أطباء متميزين قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وأشار الدكتور سليمان علي حسن، عميد كلية الطب، إلى أن المؤتمر شهد نقاشات علمية مثمرة حول مختلف القضايا الطبية الراهنة، وعرضًا لأحدث الأبحاث والمشاريع الطبية التي قام بها الطلاب. وأعرب عن أمله في أن تساهم مخرجات هذا المؤتمر في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع، وتعزيز مكانة جامعة العريش كمركز رائد للتعليم والبحث العلمي في مجال الطب.

من جانبها، أكدت الدكتورة نشوى كامل الشعراوي، وكيل كلية الطب البشري لشئون التعليم والطلاب، على أهمية توفير الفرص للطلاب للمشاركة الفعالة في فعاليات المؤتمر، سواء من خلال عرض أبحاثهم أو حضور الجلسات النقاشية وتبادل الأفكار مع الخبراء. وأضافت أن هذه المشاركة تُساهم بشكل كبير في تنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم، وتعزز ثقتهم بأنفسهم كأطباء المستقبل.

اختتم المؤتمر بتوصيات تدعو إلى استمرار عقد المؤتمر سنويًا لتعزيز الاهتمام بالبحث العلمي في الكلية وتبادل الخبرات الطبية، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأبحاث الطبية.