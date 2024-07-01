حياة كريمة بالغربية.. رصف وتطوير طريق "نهطاى - حنون" لخدمة سكان 3 محافظات

الغربية محمد طارق

أكد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجربة تنموية شاملة ومتكاملة رسمت ملامح جديدة، للريف المصري، وحسنت الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تصحيح البنية التحتية وإرساء لدعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الاتصالات .

وأوضح رئيس مدينة زفتى، أن أعمال تطوير الطرق التى تتم ضمن خطة مشروعات حياة كريمة بالمركز، والهدف منه هو الربط بين القادم من مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عبر زفتي، والقادم من المحلة الكبري مرورا بمركز السنطة متجهاً إلي الطريق الزراعي بمدينة قويسنا بركة السبع محافظة المنوفية، وبالتالي يتم توزيع الكثافات المرورية وربط شبكة الطرق ببعضها.

وأضاف أن أعمال تطوير الطريق تتجاوز 5 مليون جنيه تقريبا، ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير والرصف مديرية الطرق والنقل بالغربية، مشيراً إلي أن مدة الإنتهاء من المشروع وتسليمه مطلع الشهر القادم.