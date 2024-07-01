اليوم السابع
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الإثنين، 01 يوليو 2024 12:59 م
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حملة لمنع دخول سيارات "الفان" داخل رأس البر لمنع استغلال رواد المصيف

الإثنين، 01 يوليو 2024 12:45 م
حملة لمنع دخول سيارات "الفان" داخل رأس البر لمنع استغلال رواد المصيف حملة لمنع دخول سيارات "الفان"
دمياط - معتز الشربينى

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شنت الوحدة المحلية برأس البر،  حملة مكبرة بالاشتراك بين إدارات المركبات والمواقف والبوابات بالوحدة على السيارات الملاكي (mini van) والتي يقوم أصحابها بتشغيلها كسيارات أجرة بمقابل مادي بالمخالفة للقانون.

 

وقام فريق الوحدة بتوجيها لخارج المدينة والتنبيه بعدم تكرار المخالفة حتى لا تضطر الوحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

 

يأتي ذلك في إطار حرص الوحدة الدائم على متابعة الانضباط بالشارع والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ذلك في إطار المتابعات المستمرة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف  نواب المدينة.







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