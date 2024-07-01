اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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حل مشاكل المواطن أولوية.. أبرز مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة

الإثنين، 01 يوليو 2024 03:32 م
حل مشاكل المواطن أولوية.. أبرز مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة أبرز مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة

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طالبت القوى السياسية الحكومة الجديدة بضرورة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى خاصة تلك التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأن تنتهج نهجًا أكثر فاعلية فى "ترتيب الأولويات" وخصوصا فيما يمس حياة المواطن.

وطالبت القوى السياسية الحكومة الجديدة بضرورة الحل الفورى لأزمات تتعلق بالمواطن وأبرزها أزمة انقطاع الكهرباء، وأن تحمل الحكومة برنامجًا على قدر التحديات التى تمر بها البلاد.

كما طالبت بالعمل على مواجهة التضخم والحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

نستعرض أبرز مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة:

أبرز مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة
أبرز مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة

 







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الحكومة تقدم استقالتها

الحكومة تستقيل

تشكيل الحكومة الجديدة في مصر

موعد تشكيل الحكومة الجديدة

قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة

اسماء الوزراء الحاليين

اسماء وزراء مصر الحاليين

رئيس وزراء مصر الجديد

أسماء المرشحين لتولي الوزارات

التعديل الوزاري الجديد

التعديل الوزاري الجديد 2024

التعديل الوزاري الجديد ٢٠٢٤

التعديل الوزارى الجديد في مصر

مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة

مطالب من الحكومة الجديدة




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