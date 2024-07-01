حل مشاكل المواطن أولوية.. أبرز مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة

طالبت القوى السياسية الحكومة الجديدة بضرورة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى خاصة تلك التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأن تنتهج نهجًا أكثر فاعلية فى "ترتيب الأولويات" وخصوصا فيما يمس حياة المواطن.

وطالبت القوى السياسية الحكومة الجديدة بضرورة الحل الفورى لأزمات تتعلق بالمواطن وأبرزها أزمة انقطاع الكهرباء، وأن تحمل الحكومة برنامجًا على قدر التحديات التى تمر بها البلاد.



كما طالبت بالعمل على مواجهة التضخم والحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

نستعرض أبرز مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة: