حفاظا على سلامة المواطنين.. تركيب حواجز خرسانية بمزلقان القاصد بالمحلة

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، الأعمال الجارية من تركيب النيوجيرسي في مزلقان القاصد من سكة المحلة حتى كوبري المحلة، والذي تقوم به هيئة الطرق والكباري بطول 180 م، موجها بالحفاظ على الضوابط والمعايير لرفع كفاءة الطريق وتركيب النيوجيرسي ليحقق الهدف منه وهو الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين، ومشددا على سرعة إنهاء الأعمال لتهيئة الطريق بشكل آمن وبمظهر حضاري لائق .

ويستخدم حاجز النيوجيرسي، وهو حاجز خرساني، لفصل الطرق أو مسارات حركة المرور وتستخدم أيضا في إعادة توجيه حركة المرور وحماية المشاة على الطريق السريع ويستخدم لمنع خروج السيارات عن الطريق وخاصة في الطرق السريعة، ومصمم ليقلل من أخطار حوادث اصطدام السيارات العابرة في اتجاهين مختلفين.