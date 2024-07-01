حركة فتح: إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب باتفاق وتسعى لإبقاء الفوضى بغزة

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أكد منير جاغوب القيادي بـ حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد إنهاء الحرب باتفاق مع الفلسطينيين وفقا لخطة تتضمن العودة إلى قطاع غزة حتى في حالة الخروج الجزئي والإبقاء على الفوضى داخل القطاع.

وقال قيادي فتح - في مداخلة مع قناة "الحدث" اليوم الاثنين - :"إن إسرائيل تتحدث عن خفض عملياتها وعدوانها وليس إنهاء شامل للعدوان على الشعب الفلسطيني ، وتبحث عن تبريد الجبهة في القطاع لبحث فتح جبهة في الشمال ونقل عدد من الكتائب للمواجهات هناك".

وأضاف : أن إسرائيل جاهزة لمرحلة ما بعد الحرب بخططها وليس بالخطة الموضوعية القابلة للتنفيذ المطروحة من قبل الدول العربية والسلطة الفلسطينية والتي تضم تصورا شاملا للصراع العربي الإسرائيلي وتهدف إلى إنهاء كل ما يحدث في المنطقة بشكل كامل.

وأشار جاغوب إلى أن خطوات مجلس الأمن أصبحت لا يعول عليها .. قائلا :"هناك الكثير من القرارات الملزمة التي اتخذها المجلس ولم تطبق ، ولكن الأهم من اتخاذ القرارت هو التنفيذ وإجبار إسرائيل عليه ، كي لا تصبح فوق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وحول إعادة إعمار غزة .. شدد قيادي فتح على أن من تسبب في دمار القطاع هو المسئول عن إعادة البناء والإعمار، فهي مسئولية الاحتلال الذي لطالما يعود للتدمير، وعلى مجلس الأمن أن يتخذ قرار بذلك.