حرائق مدمرة.. اليونان تسجل أكثر من 40 حريقا والدولة تواجه صيفا صعبا للغاية

كتبت: فاطمة شوقى

دمر حريقان كبيران غابات أتيكا أثينا عاصمة اليونان، بعد يوم واحد من تسجيل أكثر من 40 حريقا فى البلاد، وحذر الخبراء من أن البلاد تعانى من صيفا صعبا بشكل خاص والتى تؤدى إلى حرائق مدمرة، حسبما قالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه اشتعل حريقان كبيران في الغابات، أمس الأحد، بالقرب من أثينا، عاصمة اليونان، حيث أرسلت السلطات رسائل طوارئ لبعض السكان لإخلاء منازلهم وبقاء آخرين في منازلهم مع إغلاق النوافذ لحماية أنفسهم من الدخان.

وبدأ الحريق الأول، جنوب شرق أثينا، عاصمة اليونان، وأشارت السلطات المحلية إلى أن الحريق دمر أربعة منازل على الأقل وعدة سيارات، رغم عدم وقوع إصابات ،فكانت النيران تقترب من ميناء لافريو على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب شرق أثينا، وشهدت المنطقة حرائق غابات في السنوات الأخيرة.

واندلع حريق ثانٍ سريع التطور بعد ذلك شمال أثينا، بالقرب من ضاحية ستاماتا، واشتعلت النيران وسط الشجيرات والغابات وصعدت إلى ارتفاع جبل بنتيلي الذي يبلغ ارتفاعه 1100 متر، وهو أحد الجبال الأربعة المحيطة بمنطقة العاصمة.

وفي المجمل، حاول 230 رجل إطفاء و17 طائرة و12 مروحية إخماد الحريقين، بحسب خدمة الإطفاء، ولا يمكن للطائرات والمروحيات العمل إلا خلال النهار.

وقالت السلطات إنه يجب على المصطافين ألا يقللوا من أهمية درجات الحرارة في اليونان إذا كانوا لا يريدون تعريض حياتهم للخطر.

ويساعد الطقس الحار والجاف، إلى جانب الرياح القوية، على انتشار الحرائق، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية يومي الاثنين والثلاثاء.