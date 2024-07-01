جامعة بنها تطلق الدورة الجديدة لمكافآت النشر الدولى والاستشهادات

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن فتح باب التقدم لدورة يوليو 2024، للحصول على حوافز النشر الدولي وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية Citation، بداية من اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو 2024، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.

وأشار الجيزاوي، إلى أن البحوث المقبولة في هذه الدورة تلك التي نشرت خلال عامين 2023 و2024، ولم يتم التقدم بها خلال الدورات السابقة، كما أن عدد الاستشهادات ستحسب بناء على آخر 5 سنوات طبقا للحسابات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس على جوجل سكولار Google Scholar، ويوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافآت برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابه على Google Scholar أبحاث لا تخصه، أو تقدم ببحوث سبق صرف مكافآت مالية عنها في دورات سابقة.

وأضاف، أن برامج دعم البحث العلمي التي تطلقها الجامعة لهيئة التدريس وشباب الباحثين تلعب دورا كبيرا في تنمية قدرات هيئة التدريس والباحثين وتأثر على التصنيف العالمي للجامعة.