تأهيل السيدات والفتيات.. إقبال كبير على تدريب الحرف التراثية فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

تستمر الدولة المصرية في سياستها الداعمة للمشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الأسر المنتجة، وذلك سعياً لتحقيق رؤية القضاء على الفقر وحماية البيئة وضمان السلام المجتمعي، وتحقيق رفاهية المجتمع بكافة فئاته.

وللمساهمة فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام سوق العمل الحر، والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية لتوفير وإتاحة فرص العمل المناسبة والإستفادة منها فى تحسين ظروفهن الاقتصادية والمعيشية .

وتذخر أسوان بوجود كميات وفيرة من مخلفات النخيل، التي تمثل قيمة إقتصادية لما يتميز به من عدة خصائص تتمثل فى أنها من منتجات البيئة ولا تسبب أية أضرار لمن يستخدمها بل على العكس تماما فهى صحية ومطابقة لكافة الإشتراطات ولا يدخلها أية عناصر ضارة مطلقا.فمحافظة أسوان، تتميز بإنتشار نشاط زراعة النخيل ويترتب على ذلك النشاط توافر مخلفات النخيل ذات العائد الاقتصادي في مجال إعادة تدويرها.

كما قامت جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع أسوان، بتدريب مجموعات الإنتاج النسائية العاملة في مجال الصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل لسيدات قري بنبان بحري وقبلي والمنصورية والرقبة.

وأوضحت جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، أن ذلك يأتي بهدف إمداد المجموعات الإنتاجية بالمعلومات حول كيفية بناء فريق عمل محترف وإدارته، وقد كان عدد الحضور بهذه الدورة 25 سيدة من جميع قرى بنبان.

كما تقوم وحدة إدارة المشروعات بمحافظة أسوان، بتقديم الدعم الفنى للجمعيات الاهلية بأسوان للتدريب علي إنتاج المنتجات يدوية من مخلفات النخيل وتم تنفيذ العديد من التدريب بقري أسوان، حيث تم التدريب المنفذ من وحدة إدارة المشروعات بأسوان بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع ببلانة ثالث على إعادة تدوير مخلفات النخيل.

كما تنفذ محافظة أسوان وفرع المجلس القومي للمرأة، سلسلة من التدريبات ويستكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم سلسلة الدورات التدريبية للسيدات والفتيات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية بكافة القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن تنفيذ أنشطة وفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة.

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بعمل معارض شباب لأصحاب الحرف اليدوية، وكانت قد أطلقت مديرية الشباب والرياضة باسوان فعاليات مبادرة السعف والخوص بقرية بنبان بحرى نجع العبابدة و تدريب السيدات على تشكيل السعف والخوص ضمن مبادرة تنمية ابناء الصعيد والمحافظات الحدودية.



وتهدف مثل هذه المعارض الى محاربة الغلاء وعدم استغلال المنتجين والعارضين ومساعدة الشباب لعرض منتجاتهم من الحرف اليدوية و التراثية بأسعار مناسبة فتقوم وزارة الشباب والرياضة بدعم وتكثيف معارض الحرف اليدوية وفتح مراكز الشباب للشباب لعرض منتجاتهم وأعمالهم الحرفية والإبداعية .



وتقوم أجهزة الدولة بأسوان، بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من خلال العمل على فتح منافذ تسويقية لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية ودعم أصحاب هذه المشروعات في تسويق منتجاتهم واشراكهم بمعارض محلية ودولية، مما يعمل على إكسابهم خبرات جديدة تساعدهم على تطوير منتجاتهم للعمل على تلبية أذواق المستهلكين في مختلف الأسواق المحلية والعالمية.