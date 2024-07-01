بورصة الدواجن اليوم الإثنين.. ثبات ملحوظ للأسعار البيض والفراخ

كتب إسلام سعيد

أعلنت شعبة الدواجن استقرار أسعار الفراخ والبيض في مصر، حيث سجلت الفراخ البيضاء استقرارا عند مستويات 85 جنيها تسليم أرض المزرعة، ليصل السعر النهائي للمستهلكين 95 جنيها للكيلو تقريباً ويختلف بحسب النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع فيها، فيما استقر سعر البيض عند نفس مستويات أمس.



وسجلت أسعار البيض في الأسواق استقرارا بعد موجة صعود بنهاية الأسبوع بعد موجة الحر الشديد التي تنعكس بالسلب على عمليات تخزين البيض، ليرتفع سعر الكرتونة 15 جنيها تقريباً لتسجل 130 جنيها للبيض البلدي و145 للأبيض و150 للبيض الأحمر.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في تصريحات خاصة، إن الأسعار بدأت تشهد هبوط بحوالي 5 جنيهات في المزارع من مستويات 90 إلى 85 جنيها حالياً مما يشير إلى هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر.