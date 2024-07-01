انخفاض متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى بـ226 ألف برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

انخفض متوسط إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري خلال الربع الأول من عام 2024 بنحو 226 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 2.3% على أساس فصلي، وهو الانخفاض الأول منذ الربع الأول 2022، والأعلى منذ الربع الأول 2021، ليصل إلى نحو 9.7 مليون برميل يوميا، مرتفعاً بمقدار 386 ألف برميل يوميا أي بنسبة 4.2% على أساس سنوي وفقا لتقرير الربع سنوى التقرير الربع السنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

الجدير بالذكر أن إنتاج النفط الصخرى شكل نحو 74.8% من إجمالى متوسط إنتاج النفط الخام الأمريكي الذي بلغ حوالى 12.9 مليون برميل يوم خلال نفس الفترة، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"يعزى تراجع نمو إنتاج النفط الصخرى الأمريكى خلال الربع الأول من عام 2024 بشكل رئيسى إلى العاصفة الشتوية Heather التى تسبب في تراجع مناطق إنتاج النفط الصخرى الرئيسية مثل حوض Permian الواقع فى ولاية Texas وولاية New Mexico فى يناير 2024 الذى شهد أكبر تراجع فى إنتاج النفط الصخرى منذ فبراير 2021 بلغ 591 ألف بى، قبل أن يتعافى بعد ذلك.

ومن العوامل الرئيسية التى تؤثر على إنتاج النفط الصخري الأمريكى، هو استمرار التزام عدد كبير من الشركات المنتجة بالانضباط الرأسمالى وتخفيض الديون وسداد مستحقات المساهمين مع تحول تركيزها نحو الاحتفاظ بغطاء على الإنتاج، بدلاً من دعم الاستثمار فى عمليات حفر جديدة، ليصبح الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لزيادة عمليات الحفر مشكلة حقيقية تواجه شركات النفط الأمريكية وتمثل أحد العوائق الأساسية لنمو الإنتاج.