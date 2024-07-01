الكرملين: موسكو ومينسك على اتصال دائم بشأن وجود قوات أوكرانية على الحدود مع بيلاروسيا

أ ش أ

قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا وبيلاروسيا، كدولتين حليفتين، على اتصال دائم بشأن وجود القوات الأوكرانية على الحدود مع بيلاروسيا.

وأضاف المتحدث في تصريحات نقلها موقع قناة "روسيا اليوم" الإخباري، اليوم الاثنين، "لدينا صيغ حوار مميزة مع بيلاروسيا، من خلال جميع الهيئات المختصة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، ووزارات دفاعنا على تواصل بشراكة دائمة".

وتابع - في رده على سؤال حول الاتصالات المحتملة بين بوتين ولوكاشينكو، بهذا الشأن - "بالطبع، إذا رأى قادة الدول ذلك ضروريا".

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد أعلنت - في وقت سابق - أن القوات المسلحة الأوكرانية تنشر عددا كبيرا من الجنود على الحدود مع بيلاروسيا.

وقال نائب قائد قوات العمليات الخاصة في بيلاروسيا فاديم لوكاشيفيتش: "على الرغم من الخسائر الفادحة ونقص المعدات، إلا أن القوات المسلحة الأوكرانية تنشر عددا كبيرا من الأفراد على الحدود البيلاروسية".