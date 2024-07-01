القبض على هارب من 21 سنة سجن فى الفيوم

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الفيوم) سبق اتهامه فى 15 قضية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 7 قضايا، بإجمالى مدة حبس 21 سنة سجن، بمحل اختبائه بمحافظة الفيوم.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة أسوان) مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 3 سنوات فى إحدى القضايا)، وبحوزته "فرد محلى"بمحل اختبائه بمحافظة أسوان وضبط (عاطل - مقيم بمحافظة أسوان "محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية سلاح ومخدرات، سبق اتهامه فى 6 قضايا)، وبحوزته "فرد محلى" بمحل اختبائه بمحافظة أسوان.

وتمكنت الجهود من ضبط (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) سبق اتهامه فى 4 قضايا ومحكوم عليه بالسجن 36 سنة فى 9 قضايا، وبحوزته "بندقية آلية وعدد من الطلقات" بمحل اختبائه بمحافظة المنيا.