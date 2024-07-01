"الطرق" تنتهى من خطة رصف الشوارع الداخلية فى أسوان بنسبة 100%

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن المهندس أحمد الملوانى، مدير عام الطرق والنقل بمحافظة أسوان، أنه تم الإنتهاء بنسبة 100 % من أعمال الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه.

وقال "الملوانى"، فى بيان صحفى، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان، تم الإنتهاء من رصف شارع السوق بالمدينة بطول 1 كم بعد أن تم تفريغه من العشوائيات والإشغالات منذ أيام لتسهيل الحركة أمام المارة والمركبات من أهالى المدينة السياحية.

من جانبه، تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية للإنتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة بقطاع الطرق وكلف المسئولين باستكمال البانوراما الحضارية لمنظومة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن.