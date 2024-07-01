السيطرة على حريق مخلفات أشجار داخل مدرسة بالبحيرة دون وجود خسائر

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالبحيرة مساء اليوم، من السيطرة على حريق اندلع بكميات من المخلفات وبقايا الأشجار داخل إحدى مدارس إيتاى البارود بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين نشوب حريق بفروع أشجار ومخلفات داخل مدرسة العلوية بقرية نكلا العنب المغلقة "خارج الخدمة" دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم إخماد الحريق ومنع إمتداده الى الأماكن المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.