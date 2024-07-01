الحكومة الأمريكية تشيد بجهود مصر المتزايدة للقضاء على الاتجار بالبشر

كتبت : رباب فتحى

أصدرت الحكومة الأمريكية تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024 (TIP) في 24 يونيو، وقال بيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم إن الولايات المتحدة تشيد بجهود مصر المتزايدة للقضاء على هذه المشكلة الدولية.

وأضاف البيان أنه من بين الجهود المعترف بها: مضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسئولين المزعومين ومحاكمتهم. كما قامت الحكومة المصرية بتجديد ملجأ جديد متخصص في الاتجار بالبشر.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وحدة إرشادية قبل المغادرة لتثقيف العمال المصريين المسافرين إلى الخارج حول معايير واتفاقيات العمل الدولية، بهدف رفع مستوى الوعي حول حقوقهم وواجباتهم الأساسية، وفقا للبيان.

وقام التقرير بتقييم التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل إيجابي ورفع مستوى مصر إلى المرتبة الثانية من بين أربعة تصنيفات محتملة .

وأشادت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة بجهود مصر المتزايدة للقضاء على الاتجار بالبشر وتعرب عن تقديرها للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص ولرئيسة اللجنة السفيرة نائلة جبر للتعاون والشراكة.



وجاء فى البيان إن الاتجار بالبشر يشكل تحديا مشتركا. وفي الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، ومقاطعة كولومبيا، والأقاليم الأمريكية. بروح الشفافية وبهدف تعزيز الجهود في الداخل وبالشراكة مع الدول الأخرى، يصنف تقرير الاتجار بالبشر جهود الحكومة الأمريكية للتصدي للاتجار بالبشر، باستخدام نفس المعايير مثل الدول الأخرى. ولن يتسنى لنا أن نأمل في التصدي لهذا التحدي المشترك إلا من خلال العمل مع شركاء وثيقين مثل مصر.



