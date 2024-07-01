الجيش الروسى يستخدم دراجات نارية ومركبات رباعية في عملية تحرير ستارومايورسكوى

أحمد علوى

استخدمت قوات مجموعة "فوستوك" الروسية الدراجات النارية والمركبات الرباعية بشكل نشط أثناء تحرير بلدة ستارومايورسكوي والسيطرة على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية فيها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أثناء تحرير بلدة ستارومايورسكوي، والسيطرة على معاقل العدو الكبيرة على محور أوغليدار، استخدمت الوحدات الهجومية لتشكيل الأسلحة المشتركة لمجموعة -فوستوك- بنشاط وسائل النقل الآلية، واستخدم الأفراد العسكريون في وحدات الهجوم الدراجات النارية لتنفيذ عمليات قتالية هجومية ونقل الذخائر والمواد الغذائية إلى المعاقل التي تسيطر عليها".

وأوضحت الوزارة أن الدراجات النارية والمركبات الرباعية تسمح للفرق الهجومية بالتحرك بسرعة ومفاجأة العدو، كما أن التحركات السريعة على الدراجات النارية تقلل من الوقت اللازم للسيطرة على المناطق المفتوحة، وتقلل من خطر هجمات الطائرات المسيرة، وتسهل اختراق دفاعات العدو وتسمح بالهجمات من الأجنحة.

وأضافت الوزارة: "لتحقيق النجاح التكتيكي، غالبا ما يستخدم القادة مجموعات آلية مع وحدات الهجوم من المشاة. كما يتم استخدام مجموعات على دراجات نارية ومركبات رباعية الدفع كمناورة تحويلية، مما جعل من الممكن البناء على النجاح والسيطرة على نقاط الدعم في الاتجاه الرئيسي".

وكانت قد أفادت وزارة الدفاع الروسية في 10 يونيو الجاري أن مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات المسلحة الروسية حررت بلدة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية التي كان العدو قد سيطر عليها في الهجوم المضاد في الصيف الماضي.