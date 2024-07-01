التوسع فى الغابات الشجرية بأسوان لمواجهة آثار التغيرات المناخية.. صور

أسوان- صلاح المسن

تواجه الغابات الشجرية، أثار التغيرات المناخية وتعمل علي تحسين جودة الهواء لما تنتجه من كميات كبيرة من الأكسجين، إضافة إلى توفيرها العديد من فرص العمل للشباب من خلال الغابات الشجرية، والتى يتم ريها من محطات معالجة الصرف الصحى بمحافظة أسوان والاستفادة من المياه لإنتاج وزراعة الأشجار، وذلك فى إطار سياسات الدولة الهادفة إلى تعظيم الإستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والحفاظ على البيئة، وتهدف الغابات الشجرية إلى إستغلال مياه الصرف الصحى المعالج فى زرعات أشجار خشبية معينة.

ففي أسوان توجد الغابة الشجرية بالعلاقي والغابة الشجرية بصحارى بمدينة أسوان، وتقع الغابة الشجرية بصحارى على مساحة 120 فدان ، المنزرع منها حاليا 25 فدان بأشجار، الكايا ، والكافور ، والكابرس ، والكازوينا والبونسيانا، وتستهلك المساحة المنزرعة 2600 متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالج يوميا، كما توجد الغابة الشجرية ببلانة والغاية الشجرية بالمالكى بمركز نصر النوبة.

كما يوجد في أسوان غابات شجرية تروي بمياه الصرف الصحي المعالج لأشجار غير مثمرة أو ثمار جافة مثل الشعير وأعلاف المواشي، ومن المقرر خلال الفترة القادمة إضافة بعض التعديلات في معالجة المياه وسيتم زراعة أشجار مثمرة من خلال التوسعات والمعالجة الثلاثية، كما يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في 5000 فدان ولدي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان 2000 فدان من المقرر زراعتهم أشجار مثمرة، خلال المرحلة القادمة حيث سيتم البدء بزراعة 2000 فدان غابات شجرية بمياه الصرف الصحي المعالج.

وهناك نوعين من الأشجار، أولا أشجار خشبية لاستخراج خشب الأثاث، وأشجار زيتية مثل الكافور لاستخراج الزيوت، كما سيتم بمدينة أسوان تنفيذ إجراءات للحل العاجل لرفع مياه الصرف الصحي المعالجة الزائدة عن المحطة رقم (بالعلاقى) جنوب شرق أسوان، إلى الغابة الشجربة بطريق أسوان/ برنيس لزراعة مساحة 2000 فدان، مما يعظم الإستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة فى ذات الوقت

والحفاظ على البيئة خاصة أن مياه الصرف الصحي المنتجة من المحطات فى السنوات الأخيرة فى تزايد مستمر ، ونظام المعالجة الثلاثية والغابات والتوسعة فى الغابات الشجرية هو الحل الامثل لمواجهتها والإستفادة منها.



كما تقوم ادارة محطات المعالجة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بمتابع إجراءات تحويل مياه الصرف الصحى المعالج إلى الغابة الشجربة بطريق أسوان برنيس.



التوسع في الغابات الشجرية بأسوان (1)



التوسع في الغابات الشجرية بأسوان (2)



التوسع في الغابات الشجرية بأسوان (3)



التوسع في الغابات الشجرية بأسوان (4)



التوسع في الغابات الشجرية بأسوان (5)



التوسع في الغابات الشجرية بأسوان (6)



التوسع في الغابات الشجرية بأسوان (7)



التوسع في الغابات الشجرية بأسوان (8)



التوسع في الغابات الشجرية بأسوان (9)



التوسع في الغابات الشجرية بأسوان (10)



التوسع في الغابات الشجرية بأسوان (11)