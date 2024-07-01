التحريات تكشف تفاصيل مصرع شاب فى حادث بالعياط

كتب ـ بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مصرع شاب بإحدى قرى العياط، حيث تبين أنه أثناء عبوره السكة الحديد، من مكان غير مخصوص للعبور، صدمه قطار، ليلقى مصرعه في الحال، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، والذين أكدوا صحة التحريات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص في حادث شهدته قرية بالعياط، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن قطارا صدم شابا أثناء عبوره السكة الحديد، مما أدى إلى مصرعه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

