اليوم السابع
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الاحتلال يطلق سراح عدد من أسرى غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبى محمد أبو سلمية

الإثنين، 01 يوليو 2024 09:34 ص
الاحتلال يطلق سراح عدد من أسرى غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبى محمد أبو سلمية الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح عدد من أسرى غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


 







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