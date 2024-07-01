إصابة عامل بطعنة نافذة بسبب خلافات المصاهرة بجهينة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى الجديد، عامل زراعى مصابا بجرح طعني أسفل البطن، محولا من مستشفى جهينة المركزى، وذلك عقب تعدى مبيض محارة عليه بسبب خلافات المصاهرة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بإصابة عامل بطعنه نافذه، بدائرة مركز شرطة جهينة، تم ضبط المتهم والاداة المستخدمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، بوصول المدعو شعبان ع ك م 22 سنة عامل زراعي إلى مستشفي جهينة المركزي مصاباً " بجرح طعني شبه نافذ أسفل البطن "، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

وبسؤال المصاب بإتهام نجل خالته المدعو وليد خ خ ا32 سنة مبيض محارة مقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته بسبب خلافات المصاهرة.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين " بإرشاده، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.