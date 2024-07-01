إزالة 430 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق .

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 430 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.

وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى الجهات المختصة لإتخاذ شئونها.



