إخلاء سبيل متهم بالنصب على المواطنين بزعم تهجيرهم للخارج بكفالة 5 آلاف جنيه

كتبت ـ أمنية الموجى

قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.



سبق وذكرت المعلومات، أن المتهم زاول نشاط توظيف الأموال، بشكل واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت .

وكشفت عدة بلاغات عن اشتراك شخص مع آخرين بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته أنكر الواقعة على النحو المشار إليه وأنكر الاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن قيامه وآخرين بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الإجتماعى بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخـارج والاستيلاء مـنـهـم علـى مبـالغ ماليـة.



