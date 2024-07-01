أوقاف كفر الشيخ تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالمسجد الكبير فى سيدى سالم

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو بالمسجد الكبير بسيدي سالم، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الشيخ عطا بسيونى، مدير مديرية أوقاف كفرالشيخ، والدكتور زكى صبرى، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدكتور ثروت حسين، الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ فؤاد عامر، مدير إدارة سيدى سالم غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير أوقاف سيدى سالم شرق.

بدأ الحفل بتلاوة ماتيسر من القرآن الكريم ثم كلمة للشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، أكد فيها أن ثورة 30 يونيو علامة بارزة في تاريخ وطننا الغالى، أزالت الاحتقان الداخلي ووحدة الكلمة وأخذت يد البناء والتعمير فى شتى مناحى الحياة تتحدث عن نفسها وحافظ على أرض الوطن قيادة حكيمة عبرت به نحو التنمية والتقدم.

ومن جانبه، قال الدكتور زكى صبرى، أن الوطن عزيز على النفس لابد من العلم والعمل، مؤكدًا أن للوطن شأن عظيم قال تعالى (وقل رب أدخلني مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق)، وحب النبى لوطنه الأثر طيب عندما تتبع المشركين يوم بدر حيث أراد الحفاظ على الوطن.



الحضور باحتفالية أوقاف كفر لشيخ بثورة 30 يونيو



الحضور بالإحتفالية