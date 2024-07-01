أطول ممشى بالصعيد.. كورنيش النيل بالمنيا تحول إلى قبلة للزائرين من كل مكان

المنيا - حسن عبد الغفار

تحول من مجرد مكان للتنزه أو لقضاء وقت مميز فيه، إلى قبلة للزائرين من مختلف المحافظات حتى ومختلف الدول، أيضا تحول إلى قبلة لعشاق بعض الرياضات ومنها المشى والجرى والعقله وغيرها من الألعاب التى يجد لها أصحابها مكان على كورنيش النيل بمحافظة المنيا، غير أن وجود للنيل أسفل الكورنيش يجعله عملا عملاقا على ضفاف النيل.

كورنيش النيل بمحافظة المنيا، تم تطويره على4 مراحل بدات المرحلة الأولى من جنوب المنيا، حتى انتهى العمل به فى الشمال أمام النادى الياضى،فى مرحلته الرابعة والأخيرة، هذا ويبلغ طول كورنيش النيل بمحافظة المنيا حوالى 1800 متر وهو اكبر كورنيش فى الصعيد حيث يحتضن الكورنيش مدينة المنيا، بالإضافة إلى وجود الممشى النيلى على الكورنيش، والذى تتم فيه ممارسة الرياضة، وخاصة رياضة المشى أو الجرى .

ويعد كورنيش النيل بمحافظة المنيا، قبلة الرياضيين الذى يمارسون رياضات الجرى أو المشى أو حتى ألعاب الإطالة، حيث يوجد مكان مخصص لتلك الألعاب وكذلك أماكن للمشاهدة، على النهر النيل وخاصة المنطقة الكبيرة من النيل شرق يوجد المتحف الأتونى والذى يحكى قصة أخت اتون بملوى، لسرد التاريخ الكبير لمدينة المنيا.

وتم تصميم كورنيش النيل ليكون جاذبا للمواطنين فهو اشبه بالحديقه المفتوحة التى تستقبل المواطنين عل مدار اليوم ليل نهار للاستماع برؤية وعظمة نهر النيل خلال الأشجار وأماكن التصوير، كما كان لذوى الهمم نصيب كبير فى الكورنيش.