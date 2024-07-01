أخبار 24 ساعة.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات.. تبدأ اليوم حتى 26 سبتمبر

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التنمية المحلية تعلن المواعيد الجديدة لغلق المحلات.. تبدأ غدا حتى 26 سبتمبر

غدا.. بدء تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسى المقبل 2025

رابط التقديم للصف الأول الثانوى مرحلة أولى بالجيزة.. يبدأ 3 يوليو

محافظة القاهرة تعلن عن فتح باب التحويلات المدرسية غدا الإثنين

وزير التعليم يستعرض غدا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية 2024/2025 فى الجيزة

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: ثورة 30 يونيو دفعت عجلة التنمية

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن بحوالي 2.8 مليار دولار

وزير الرى: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز تحديات تواجه قطاع المياه

وزيرة التضامن تدشن حملة من الأسمرات للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية