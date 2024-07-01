أخبار البورصة اليوم الإثنين 1-7-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 1-7-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.891 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 3 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: أجواء للصناعات الغذائية-مصر، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وجي بي كوربوريشن.

البورصة تربح 15 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.891 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 974 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.4 ألف عملية لعدد 206 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 71.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.46%، والعرب على 6.02%، واستحوذت المؤسسات على 46.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.3%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 806.9 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 81.6 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 653.3 مليون جنيه، 51.5 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 27969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 34313 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 12086 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 6247 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 9071 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2762 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 6555 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1672 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

صفقة فوري



أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدد 170.2 مليون سهم بقيمة 1.021 مليار جنيه.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وايه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 650 ألف سهم، والثانية 450 ألف سهم، والثالثة 3500 سهم، والرابعة 650 ألف أسهم.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والعالمية للاستثمار والتنمية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 37.6 ألف سهم، 106.6 ألف سهم، 6 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 75 ألف سهم، 8600 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 286 سهمًا.

فيما باع مجلس إدارة شركتا الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات عدد 500 سهم، 180 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 3 ملايين سهم، 149.9 ألف سهم، 29 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 250 ألف سهم.



سيدبك



أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، عن تخطيطها من خلال تحالف يضم عدة أطراف لاستيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري الأمريكي" بعد الانتهاء من الحصول على موافقة أطراف التحالف للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع خلال العام الجاري، ويضم التحالف الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "ايكم" بنسبة 15%، وسيدبك بنسبة 25%، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "ايثيدكو" بنسبة 25%، والمصرية للغاز الطبيعة "جاسكو" بنسبة 10%، وشركة جاما للإنشاءات بنسبة 25% على أن يكون رأس المال 663 مليون دولار على ثلاث مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و60% عبر قروض بنكية.

كما أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن إيقاف مصنع شركة الإسكندرية للأسمدة، بعد وقف إمداد الغاز الطبيعي للمصنع.

مصر العليا



أعلنت شركة مصر العليا، عن موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على اتخاذ الإجراءات اللازمة للدخول في شراكة مع بعض الشركات الأخرى لشراء مصنع التوفيق لتصنيع العبوات بمدينة العاشر من رمضان وفقًا لدراسة الجدوى التي ستعد لهذا المشروع، وبعد العرض على الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

نتائج الأعمال



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مايو 2025، وحققت شركة مصر للزيوت والصابون، جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة بلغت 2.9 مليون جنيه مقابل 2.6 مليون جنيه خلال الفترة الممثلة من العام الماضي، وحققت الشركة خسائر 6.6 ألف جنيه مقابل 1.3 ألف جنيه أرباح العام الماضي.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق صافي قيمة مبيعات بلغت 715.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 مقابل 31 مايو 2024 مقابل 581.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 123.3 مليون جنيه مقارنة مع 104 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، تحقيق ربح قبل الضريبة بلغت 136.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 مقابل 31 مايو 2024 مقابل 134.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 106 ملايين جنيه مقارنة مع 103.9 مليون جنيه.