90% من الشركات المصرية المشاركة بالملتقى الطبى فى ليبيا وقعت عقودا تصديرية

كتب ــ إسلام سعيد

شاركت 17 شركة مصرية متخصصة في الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية و تجهيز عربيات الإسعاف، في مائدة مستدير ة على هامش الملتقى والمعرض السادس عشر للرعاية الصحية في طرابلس بدولة ليبيا خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2024 وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الطبية إلى السوق الليبي وفتح آفاق للتعاون المشترك.

وشهد المعرض اهتمام واسع من المسئولين في ليبيا كما زار السفير المصري تامر حنفي الشركات المصرية العارضة لدعمهم في توقيع العقود التصديرية وفتح باب للتصدير بصورة أوسع في السوق الليبي.

ونجحت 90 % من الشركات المصرية المشاركة في الملتقى والمعرض السادس عشر للرعاية الصحية في إبرام تعاقدات تصديرية مع وكلاء وموزعين من ليبيا، وذلك بحسب بيانات المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات الطبية ، وجاء المشاركة المصرية في المعرض بتنظيم من اكسبو كونسلتنت العالمية وشركة الواحة الليبية وبالتعاون مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.

وضمت الاجتماعات على هامش الملتقى والمعرض السادس عشر للرعاية الصحية في طرابلس، قيادات ملف الصحة في ليبيا وكذلك أكبر الشركات الموزعة هناك وعدد من المستوردين، وهو ما ساهم في توقيع الاتفاقيات والعقود التصديرية.

ومن أبرز الحضور في اللقاءات والاجتماعات التي تمت مع الشركات المصرية، وكيل وزارة الصحة الليبية الدكتور سعد عبد الوكيل، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة الدكتورة نادية الضبع ، ومدير إدارة المعدات الطبية الدكتور أحمد شبش، ومحمد الغزيوي مدير اداره الطواري والدكتور محمد الرجباني المدير التنفيذي باتحاد المصحات الليبي، والدكتور منار مفتاح من وزارة الصحة الليبية، والدكتور يزيد مفتاح رئيس جهاز الامداد الطبي.

وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، فإن صادرات قطاع الصناعات الطبية والمستلزمات بلغ 611 مليون دولار في العام الماضي 2023 كما حققت الصناعات الطبية ما قيمته 214.5 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2024.



