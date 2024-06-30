43 شهيدا خلال آخر 24 ساعة بغزة.. ووزارة الصحة بالقطاع تناشد بإدخال الوقود

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ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و111 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37877 شهيدًا و86969 مُصابًا، علما بأن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرق الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وحذرت الوزارة مُجددًا من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين خلال 48 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود اللازم لعمل المولدات بالرغم من الإجراءات القاسية والتقشفية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل.

وناشدت الوزارة جميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.