30 يونيو البداية.. مزارعو دمياط: كانت طريقنا من أجل "حياة كريمة".. صور

دمياط - هيثم مراد

احتفل أهالى محافظة دمياط بذكري ثورة 30 يونيو على طريقتهم الخاصة، ففي قري المحافظة بدأ مزارعي دمياط الاحتفال داخل مزارعهم، مؤكدين أن ثورة 30 يونيو كانت بداية طريقهم نحو "حياة كريمة".

يقول صديق فتيح مزارع دمياطي: "لا ننكر أن ثورة 30 يونيو كانت بداية، في الماضي كان المزارع يعاني من نقص شديد في كافة الخدمات لكن تبدل الحال الآن واصبحنا الآن نعيش حياة كريمة".

وتابع: "تبطين الترع أحد المشروعات التي ساهمت في تطوير حقولنا، أصبحنا نعمل دون التفكير في مياه الري اللازمة للزراعة هذا بالنسبة للكثير من الفلاحين يعد كافياً".

وأضاف: مشروعات مبادرة حياة كريمة أحدثت نقلة كبيرة في الحياة داخل القري، لدينا الآن وحدات صحية مجهزة ومراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات، مدارس مطورة يمكن القول أن الريف المصري عرف مظاهر الحياة".

وأكد مجدي البسطويسي نقيب فلاحين دمياط: " جميعنا نعلم مدي تأثير مبادرة حياة كريمة على حياة المزارعين، تطورنا بشكل كبير وهذا انعكس على تطوير الحاصلات الزراعية، كل هذا التطوير جاء عبر بوابة 30 يونيو".

واستكمل حديثه قائلا: " ذكري ثورة 30 يونيو تحمل لنا العديد من الذكريات، لكن علينا أيضا التركيز على الحاضر ماذا كنا؟ وكيف أصبحنا؟ تحولت الحياة هنا في قري دمياط نحو الأفضل".

وأضاف: "توفير مياه صالحة للري الزراعي كان بمثابة حلم لدي كل فلاح، الآن مع تبطين الترع بات الحلم حقيقة، ليس ذلك فقط لكن تحولت الحياة داخل قري دمياط الي الافضل بفعل حياة كريمة، والتي كانت بدايتها ثورة 30 يونيو".

اختتم صالح عبده الحديث قائلا: " لي رسالة بسيطة هي أنني مستمر في دعمي للدولة وقيادتها السياسية دوما، هذه رسالة البسطاء من قري دمياط، سنكون داعمين لمصرنا بكل قوة لذا فضلنا الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو أن يكون داخل مزارعنا لتوضح العالم أن ثورة 30 يونيه غيرت شكل الحياة إلى الأفضل".



جانب من مشروعات حياة كريمة (3)



جانب من مشروعات حياة كريمة (4)



جانب من مشروعات حياة كريمة (2)