يونيفيل: نحن فى حاجة ماسة لتيسير المساعدات بجنوب لبنان ووقف إطلاق النار

كتب محمد شرقاوى

قالت نائبة المتحدث باسم يونيفيل كانديس أرديل للقاهرة الإخبارية إن قواتنا تراقب الموقف عن كثب ونطالب بوقف إطلاق النار لضمان الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب للقناة أننا نحن في حاجة ماسة لتيسير المساعدات في جنوب لبنان ووقف إطلاق النار، مؤكدة أن قواتنا تعمل على تهدئة الأوضاع بالمنطقة بشكل كبير.

وتابعت : "نعمل على خفض التصعيد وبذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار المنطقة، ونحث كافة الأطراف من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار على الأرض، كمان نعمل على مدار الساعة منذ السابع من أكتوبر من أجل تهدئة الأوضاع".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

