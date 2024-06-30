وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد عيادة تنظيم الأسرة بقرية القرين الجديدة

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، دار إيواء الأطفال يرافقها الدكتور مصطفى النجار مدير الدار بمدينة المستقبل، وذلك للإطمئنان ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم من الإقامة والإعاشة ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والإجتماعية والنفسية.

وخلال الجولة تفقدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أقسام وغرف الإقامة بدار الإيواء وإطمأنت على الأطفال المقيمين في الدار والبالغ عددهم 15 طفلا، وتابعت الأنشطة المقدمة فيها، ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية وتوافر إحتياجات الأطفال من الألبان والأغذية وكافة الأدوية والمستلزمات، وكذلك الخدمات المقدمة للأطفال كريمى النسب التي يتم توفيرها من العاملين بالدار للأطفال.

وأشادت الدكتورة ريم مصطفى، بجهود القائمين على الدار ومستوى النظافة والرعاية الصحية للأطفال، مؤكدة على حسن معاملة الأطفال وتلبية متطلباتهم وأن مديرية الصحة بالإسماعيلية لا تدخر جهداً في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأطفال حتى يصلوا إلى بر الأمان.

وفى ختام الجولة تفقدت وكيل وزارة الصحة العيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة بقرية القرين الجديدة والتى تقدم خدمات تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل وكشف السونار وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، وإلتقت مع الطاقم الطبي والرائدات الريفيات وتابعت معدل المترددات المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

