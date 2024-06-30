"وحدة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة".. "استعلامات مطروح" تحتفل بذكرى 30 يونيو

مطروح – حسن مشالي

نظمت الهيئة العامة للاستعلامات بمطروح، احتفالية بعنوان "وحدة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة" تزامنا مع الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبحضور ورعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، وبحضور الدكتورة أم العز السنيني مدير عام اعلام الاسكندرية ومطروح، واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والنائبة سحر عيد عضو مجلس النواب مطروح ، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وخلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح ، وبحضور لفيف من العمد والمشايخ من أبناء القبائل بالمحافظة ووجود ممثلين عن الكنيسة والأزهر والأوقاف بالمحافظة وذلك بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة بمطروح.

وفى كلمته هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شعب مصر بحلول الذكرى الحادية عشر الثورة 30 يونيو المجيدة، كأهم حدث في تاريخ مصر الحديثة، مؤكدا أن خير دليل على أن الأوطان لا يحافظ عليها و يبنيها سوى أبنائها بإراداتهم وإدراكهم ووعيهم بأوطانهم، مع استعادة روح الوحدة والتآلف ضد قوى الشر والظلام ورفض الاستقطاب فالوطن للجميع .

وأشار إلى أن المشاركة في احتفال اليوم بعنوان: "ثورة 30 يونيو.. والحفاظ على الهوية المصرية" يعد امتدادا لسلسلة من جهود التعاون بين محافظة مطروح والهيئة العامة للاستعلامات، وذلك إيماناً بقوة و دور الإعلام فى التوعية والوصول إلى كافة المناطق.

وأضاف محافظ مطروح في كلمته قائلا: استطاع الشعب المصري بكافة طوائفه ووعيه فى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة عام 2013، أن يعلن الصمود والتحدي ، وأن يستعيد الوطن بتلاحمه وتكاتفه يد واحدةً مع القوات المسلحة درع الوطن ووقوفه خلف ربان السفينة في ذلك الوقت المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة لتعبر مصر تلك المحنة بعد فترة عصيبة في تاريخها عشناها سوياً , واعتقد أن معظمنا قد عاش هذه المحنة بين فوضى وانهيار وعبث لم تشهده مصر وحدها.. بل والمنطقة العربية بأسرها، وسط ما زعمه البعض باسم الربيع العربي ونحمد الله على خروج مصر ونجاتها بفضل الله وقيادتها الحكيمة، واستعادة المصريين لوطنهم، بل ومصير المنطقة العربية بأكملها وإفشال مخططات سلبت حرية الأوطان وراء ستار عقائد سياسية ودينية وأثارت الفوضى والتدمير والعبث السياسي مما أدى لهدم وانهيار دول بأكملها وراء شعارات جوفاء ومخططات شيطانية انساقت وراءها العقول فدمرت وخربت .

وتابع قائلا: استطاعت مصر بفضل الله وقيادتها الحكيمة وتكاتف أبنائها في ثورة 30 يونيو المجيدة وخلال 10 سنوات استعادة كرامتها ومكانتها محلياً واقليمياً ودولياً .

وفي كلمته تحدث الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن إرادة الشعب المصري أقوى من كل التحديات والظروف والضغوط"، ذلك هو درس الثلاثين من يونيو عام 2013، وهو نفسه الدرس الذي يقدمه الشعب المصري بصلابته وعزيمته في مواجهة كل الأزمات التي تفرض نفسها على وطنه.

وأشار إلى أن ما حدث في الثلاثين من يونيو كان لحظة تاريخية لا تتكرر كثيراً في حياة الشعوب، ولا تحدث إلا من شعب مؤمن بوطنه، وبالثقة في ذاته الحضارية المتجذرة في عروق أبناء الشعب من كل الأجيال. أدرك المصريون في لحظة أن فئة ضالة اختطفت وطنهم عندما سقط في حالة من الفوضى والاضطراب حاولت بهما هذه الفئة تغيير هوية هذا الشعب التاريخية المعتدلة، وحاولت الاستئثار بكل مقاليد البلاد وقيادتها بعقليات إرهابية فاشية.

وأوضح الدكتور أحمد يحيي أنه في تلك اللحظة - كما في المنحنيات التاريخية العظيمة في تاريخ مصر القديم والحديث معاً، انتفض الشعب المصري بكل فئاته في وجه هذه الفئة الإجرامية، ودعمت هذه الثورة الشعبية العارمة كل مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة ، والشرطة، والأزهر، و الكنيسة، والأحزاب السياسية، والقوى المدنية، حتى تخلصت البلاد من هذا الكابوس الذى جثم على صدر الوطن .

لافتا إلى أن ما أعقب هذه الثورة الشعبية كان يحمل تحديات أكثر صعوبة، عندما لجأت هذه الشرذمة المنبوذة من الشعب إلى نشر الإرهاب في أنحاء البلاد لترويع الشعب وإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية بالأمن القومي والاقتصاد و تماسك المجتمع، فتصدى لهم الشعب ووقف خلف أجهزة حماية الوطن و إنفاذ القانون، و أرتقى مئات الشهداء في هذه المواجهات حتى تحقق النصر الكامل على الإرهاب، وتم اجتثاث جذوره و إرساء الأمن و الاستقرار في ربوع مصر ثم بدأت ملحمة أكبر من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتثبيت أركانها، وإصلاح الاقتصاد، وإعادة تثبيت البنية الأساسية. خاتما كلمته بأن مصر تخطت هذه المراحل المتعاقبة من التحديات والصعوبات بفضل صلابة شعبها، وحكمة قيادتها، وعزيمة إرادتها.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة أم العز السنيني مدير إعلام الاسكندرية ومطروح، أن ثورة 30 يونيو جاءت لاستعادة الهوية للشعب المصري وتأكيد وحدة الوطن دون تمييز لأحد، وعكست الولاء والانتماء لكل المصريين بعد أن عاشت مصر خطر التمزق والإرهاب، ولفتت أنه لابد وأن نعمل على تحويل الولاء والانتماء لدي الأبناء والطلاب من مجرد شعارات الي واقع حقيقي و عملي نلمسه دوما حينما يتعلق الأمر بأمن واستقرار الدولة المصرية، وأكدت على دور قطاع الإعلام الداخلي بمطروح - في تعزيز قيم الولاء للوطن، حيث أشارت ان الهيئة تعمل دائما على ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدي المواطنين من خلال ورش العمل والندوات واللقاءات التي تعقدها بشكل دوري.

واشارت إلى أن تعزيز الولاء لدى الأجيال القادمة هو أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على وحدة وقوة وبناء الدولة المصرية، خاصة في الوقت الراهن والذي يحتاج مجتمعنا المصري اليه الان هو تكاتف الجميع لمزيد من التفاؤل والأمل والصبر والاصطفاف، والتي تعد من أهم ركائز قوة الأوطان في العمل على بناء الوحدة والتعاون وبناء جسور الثقة بين جميع اطياف المجتمع .

واختتمت الاحتفالات بمحاضرة ألقاها الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة حول مفهوم الوعى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكيف كانت ثورة 30 يونيه هي انطلاقة للجمهورية الجديدة، مشيرا الى أنه يجب الحديث عن فكرة الوعى السياسي التنموي و الاقتصادي و بناء الدولة العصرية الحديثة من خلال قدرات و امكانيات الدولة و مواردها، مؤكدا على إن الإنسان المصري هو كلمة السر وفرس الرهان والقاعدة الذهبية لصلابة الأمة وبقاء قدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية .



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (1)



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (2)



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (4)



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (5)



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (7)



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (9)



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (11)



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (15)



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (16)



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (18)



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (19)



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (21)



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (22)



استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو (24)